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Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Semih Kaplanoğlu'nun Cumbul tarafından sıkılmayan eli her gün başka bir ödüle uzanıyor.

03.11.2017 - 14:11
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Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü "Buğday" filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı. Roppongi Ex Theater'da düzenlenen festivalin kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu. Kaplanoğlu'nun Buğday filmi 15 film arasından seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Yönetmen Kaplanoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, filmin yapımının 5 yıl sürdüğünü belirterek, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Kaplanoğlu, "Her yaşadığımız an dünyada bir zarara sebep oluyor. Aşırı tüketim, aşırı kapitalizm... Lütfen hayatımıza ve insanlığa değer verelim. Nereden gelip nereye doğru gittiğimizi kavrayalım ve anlayalım. Ben bir yönetmen olarak toprağa, tohumlara, yaradılışa saygı olarak bu filmi yapmaya çalıştım. Allah bana bu filmi yapmayı nasip etti. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SUNUCU CUMBUL ELİNİ SIKMAMIŞTI

24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde de ödüle layık görülen Kaplanoğlu, ödülü verilmek üzere sahneye çağıran sunucu Meltem Cumbul'un protestosuyla karşılaşmıştı.

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Semih Kaplanoğlu'nun Cumbul tarafından sıkılmayan eli her gün başka bir ödüle uzanıyor.

Adana Film Festivali'nde Meltem Cumbul skandalı haberi

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı haberi

Tokyo Film Festivali'nde büyük ödül 'Buğday'ın

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