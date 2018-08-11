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Tokyo Tıp Fakültesi'nde kadınlara ayrımcılık iddiası

Tokyo Tıp Fakültesi, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirildiğini kabul etti. Fakülte daha az kadın kabul etmek için sınav sonuçlarını değiştirmekle suçlanmıştı.

AA | 11.08.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesi, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiği iddialarını kabul etti.

Fakülteden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik olarak değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirildi.

ÜNİVERSİTE DEĞİŞİKLİK YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Yomiuri gazetesi, Tokyo Tıp Fakültesinin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını yazmıştı.

Gazetenin haberinde, kadın adayların 2010'da sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine fakültenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.

Tokyo Tıp Fakültesi'nde kadınlara ayrımcılık iddiası

İDDİALAR İNCELENECEK

Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.

NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü bildirmişti. Fakültenin halkla ilişkiler bölümü, yetkililerin haberi hayretle karşıladığını ve iddiaların inceleneceğini açıklamıştı.

Japonya Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi de kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.

Tokyo Tıp Fakültesi'nde kadınlara ayrımcılık iddiası

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