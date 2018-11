Tokyo'da bir adam hologramla evlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okulda yöneticilik yapan 35 yaşındaki Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile dünyaevine girdi.

35 yaşındaki Kondo'nun 17 bin 600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı. Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen 'gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile Mart ayından beri beraber yaşıyor.

"ONU HİÇ ALDATMADIM"

"Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman Miku-san'a aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" diyen Japon adam, sıradan bir hayat yaşadığını söylüyor. Hologramdan oluşan 'karısının' her gün onu uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatıyor.

Her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku'ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo'nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor. Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

ŞİRKET EVLİLİK SERTİFİKASI VERMİŞ

Her ne kadar bu evliliğin yasal olarak bir geçerliliği olmasa da bu Miku'ya yüzük almak Kondo'nun bir kuyumcuya gitmesini engellememiş.

Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin 'boyutlar arası' olduğunu aktarıyor. Kondo bu açıdan yalnız değil: Gatebox şimdiye kadar bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç etmiş.