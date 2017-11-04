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Tokyo’nun ve dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı

Bugün Tokyo’da bir yapay zeka karakteri, resmi olarak kentte ikamet eden bir vatandaş oldu.

04.11.2017 - 16:13
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Shibuya Mirai adlı, yedi yaşındaki erkek çocuğu fiziksel olarak varolmasa da LINE mesajlaşma uygulaması üzerinde insanlarla konuşabiliyor.

Tokyo’nun ve dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı

İLK YAPAY ZEKA KARAKTERİ

Tokyo’nun modası ve bilinçli genç insanlarıyla popüler bir bölgesi olan Shibuya bölgesinde yapay zeka karakterine özel ikametgah verdiler.

Bu da Shibuya Mirai’yi Japonya’nın belki de dünyanın resmi bir ikametgah alan ilk yapay zeka karakteri yapıyor.

Tokyo’nun ve dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı

MİRAİ İLE KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Shibuya yerel yönetimi proje sayesinde bölge sakinleriyle daha yakın bir iletişim kurmayı ve insanların fikirlerinin yetkililer tarafından duyulmasını hedefliyor.

Shibuya belediyesinden yaptığı açıklamada “Shibuya Mari fotoğraf çekmekten ve insanları gözlemlemekten hoşlanır. İnsanlarla konuşmaya bayılır. Lütfen istediğiniz konu hakkında Shibuya Mirai ile konuşmaktan çekinmeyin” dedi.

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