Tolga Karel: Zor bir süreçten geçiyorum

Uzun zamandır Amerika’da olan, 2016 yılında da Sarah Scotti ile evlenip Chicago’ya yerleşen Tolga Karel’in adı bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde.

40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram’da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı.

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİM"

Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu, “Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur” dedi ve ekledi: “Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var. Bu savaş doğduğumuz gün başlayıp ölene kadar devam ediyor. Bildiğiniz gibi hayat ve kariyer yolculuğuma 2 yıldır Amerika’da devam ediyorum. Kolay değil insanın ülkesinden, sevenlerinden, kültüründen uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışması. Yorulduğum zamanlar var elbet, dolayısıyla vücut yorgun düşüyor. Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim, kötü bir durumum yok, daha iyi bir sürece girdim. Yaşam bize Allah tarafından verilmiş bir hediye. Bunun bilincinde olmamız, her gün şükrederek ve sağlığımızın kıymetini bilerek yaşamamız ve çevremizdekilere yaşatmamız lazım.”