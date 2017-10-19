taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.926
USD
3,6759
EURO
4,3415
ALTIN
151,13
PETR
58,0700

Tolga Karel'in 500 liralık nafaka davası

Tolga Karel'e dava açan eski eşi Günay Musayeva, 500 bin TL'lik nafakanın artırılmasını istedi.

19.10.2017 - 07:16
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

Azeri manken Günay Musayeva’nın eski eşi Tolga Karel’e, oğulları Cihangir için ödediği 500 TL’lik nafakanın yükseltilmesi talebiyle açtığı davanın yeni duruşması önceki gün görüldü.

VERDİĞİ NAFAKAYI DA AKSATIYOR

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya sadece tarafların avukatları katıldı. Musayeva’nın avukatı, Karel’in 500 liralık nafaka ödemesini de sürekli aksattığını öne sürdü. Karel’in avukatı ise ünlü oyuncunun nafakayı yatırdığını iddia etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi. Günay Musayeva ve Tolga Karel, dört yıllık evliliklerini geçen sene bitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Jennifer Lopez kalçalarını gösterdi
New York'taki yardım konserinde sahneye çıkan Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı.
Aslıhan Gürbüz'ün dizi heyecanı
'Ufak Tefek Cinayetler' ile ekrana dönmeye hazırlanan Aslıhan Gürbüz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Johnny Depp: Beni soyup soğana çevirdiler
ABD’li oyuncu Johnny Depp, avukatlarından, kendisini iflasa sürükleyen The Management Group’a destek verdikleri iddiasıyla davacı oldu
Cem Yılmaz Wolverıne oldu
‘Arif V 216’nın montajını bitiren Cem Yılmaz, filmde taktığı demir parmaklarla ‘X-Men’deki Wolverine karakterini ti’ye alacak
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

5
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

88
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

17
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

26
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

24
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

59
Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM