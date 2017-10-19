Tolga Karel'in 500 liralık nafaka davası

Azeri manken Günay Musayeva’nın eski eşi Tolga Karel’e, oğulları Cihangir için ödediği 500 TL’lik nafakanın yükseltilmesi talebiyle açtığı davanın yeni duruşması önceki gün görüldü.

VERDİĞİ NAFAKAYI DA AKSATIYOR

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya sadece tarafların avukatları katıldı. Musayeva’nın avukatı, Karel’in 500 liralık nafaka ödemesini de sürekli aksattığını öne sürdü. Karel’in avukatı ise ünlü oyuncunun nafakayı yatırdığını iddia etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi. Günay Musayeva ve Tolga Karel, dört yıllık evliliklerini geçen sene bitirmişti.