Tolga Pancaroğlu'nun 5 yıl hapsi isteniyor

Sevgilisi Tolga Pancaroğlu’ndan şiddet gördüğünü iddia eden sunucu Eda Pera Küçük’ün şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Küçük, uzlaşmayı kabul etmeyince, şüpheliler Tolga Pancaroğlu ile arkadaşları Deniz Evin ve Adem İlker Durguner hakkında iddianame düzenlendi. Pancaroğlu’nun, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası ile Adem İlker Durguner ve Deniz Evin’in ise ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"BİRİNCİ YILDAN SONRA DÖVMEYE BAŞLADI"

Küçük, yaşadıklarını, “Tolga, ilişkimizin birinci yılından sonra beni dövmeye başladı. Ayrıldım ama sonra tekrar barıştık, şiddet uygulamaya devam etti. Gizlice çektiği videolarımla tehdit ettiği için ondan ayrılamıyordum.” sözleriyle anlatmıştı.