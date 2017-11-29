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Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat aşk yaşıyor

Söz dizisinde aşk yaşayan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın set aşkı gerçek oldu.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 12:40..
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'Söz' dizisinin 'üsteğmen Yavuz'u Tolga Sarıtaş ile dizide rol alan Aybüke Pusat'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren iki oyuncunun bu nedenle genellikle Anadolu Yakası'nda dışarı çıkmayı tercih ediyor.

BERABER EĞLENDİLER

Genç oyuncu çiftin geçen pazartesi Maslak'ta bir gece kulübüne eğlendiği iddia edildi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre gecede çok neşeli olan Sarıtaş, ceketini Aybuke Pusat'a verdi ve bu sırada güzel oyuncuyu öptü. Ardından birbirlerine sarılan çift samimi görüntüler verdi. Sarıtaş'la Pusat'ı görüntülemek isteyen müşterilere mekanın güvenlik ekipleri müdahale ettiği iddia edildi.

Sürpriz aşkla ilgili gündeme gelen ünlü çift herhangi bir açıklama yapmadı.

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