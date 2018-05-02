Tolga Sarıtaş'ın yeni aşkı İstanbullu Gelin'den

Geçtiğimiz aylarda adı stil danışmanı İlknur Şeref’le anılan Tolga Sarıtaş, önceki akşam oyuncu Ebru Şahin ile Emirgan’daydı. “Söz”ün Yavuz Üsteğmen’i ile “İstanbullu Gelin” dizisinin Burcu’su, bir kulüpte geç saatlere kadar eğlendi.

AYNI TAKSİYLE GİTTİLER

Sarıtaş ve Şahin, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrıldı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği konuşuluyor.

Tolga Sarıtaş, 'Söz' dizisinde Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor.

Ebru Şahin, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizi “İstanbullu Gelin”de Burcu karakterini canlandırıyor.