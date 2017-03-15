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Tolga Savacı klasik otomobil tutkusunu işe çevirdi

Uzun zamandır Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı, otomobil tamir ediyor.

15.03.2017 - 08:46
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Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıdı.

ARAÇ TAMİR EDEREK DAHA MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tolga Savacı, klasik otomobilcilerin derneğini ziyaret etti. New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade eden yakışıklı sanatçı şu an daha mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Tolga Savacı klasik otomobil tutkusunu işe çevirdi

"GÜNÜMÜZ SEKTÖRÜNDE OYUNCULUK ZOR"

"Biz maalesef ki Yeşilçam'ın artık kasetlere hapsolmuş 80'li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70'li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım"

Tolga Savacı klasik otomobil tutkusunu işe çevirdi

"HOBİYİ İŞE ÇEVİRDİM, ÇOK MUTLUYUM"

Oyunculuk yıllarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Savacı, "Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika'da. Bir nevi hobimi işe çevirdim. İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, bu tarihi değerleri geleceğe taşımak adına mücadele veren, klasik araçlarla ilgili güzel işler yapan ve benim de fahri üyesi olduğum bir kulüp. Faaliyetlerini yürekten destekliyorum" diye konuştu.

Tolga Savacı klasik otomobil tutkusunu işe çevirdi

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