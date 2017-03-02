Tolga Tanış'ın Hürriyet ile yolları ayrıldı

7 yıl Hürriyet'in Washington Temsilciliğini yapan Tolga Tanış, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın patlayıcı yapmasına yardım ettiğini iddia etmişti.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

CIA'in bile özür dilediği konuda Türkiye'yi suçlamaktan çekinmeyen Tanış, söz konusu haberden sonra Washington Temsilciliği görevinden alınmıştı. Tolga Tanış'ın Hürriyet gazetesiyle yolları tamamen ayrıldı.

HÜRRİYET'LE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Tanış, ayrılık kararını şu sözlerle bildirdi; "Hürriyet’ten ayrılıyorum. Sizlerle çalışmak benim için bir onurdu. Profesyonelliğiniz dışında esirgemediğiniz dostluğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim. Bir gün tekrar yollarımızın kesişmesi dileğiyle.. "

Bir Türkiye DEAŞ'a yardım etti haberi de Hürriyet yazarından haberi