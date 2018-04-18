Tolgahan Sayışman kaza yaptı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir balık restoranında yemek yedi.

Çift, yaklaşık üç saat süren yemek sonrası, Sayışman’ın kullandığı otomobille evlerine doğru yola çıktı. Ancak gece, karıştıkları trafik kazası nedeniyle tatsız bitti.

TAKSİYE ÇARPTI

Sayışman’ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken taksiye çarptı. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alkol kontrolü ve tutanak tutulmasının ardından çift oradan ayrıldı. Araçlar da çekiciyle servise götürüldü.