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Tolgahan Sayışman'ın zor anları

Almeda Abazi, programda eşi Tolgahan Sayışman'ı sorularıyla köşeye sıkıştırdı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 10:50..
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde eşi Almeda Abazi'nin Arnavutluk'ta konuk olduğu bir programa katıldı. Sayışman'ı, Türkçe "Merhaba usta" diye selamlayan sunucu; ünlü oyuncunun dizilerde göründüğünden daha yakışıklı olduğunu söyledi.

Tolgahan Sayışman'ın zor anları

"SANA HİÇ YALAN SÖYLEMEDİM"

Sayışman'la bir yıl önce Los Angeles'ta evlenen Abazi, programda özel sorular sorarak eşini köşeye sıkıştırdı. Sayışman; eşinin "Bugüne kadar hiç beni annene şikayet ettin mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Etmedim, annem seni o kadar çok seviyor ki, bir şey söylesem ağzımı kapatırdı." Abazi'nin "Bana hiç yalan söyledin mi?" sorusu karşısında biraz düşünen Sayışman, bu haliyle stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu. Sayışman bu durumu şöyle açıkladı: "Ufak tefek bir şeyler söyledim mi diye düşünüyorum... Ama hayır, sana karşı hep dürüst oldum."

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