Tolgahan'dan Almeda'nın ayaklarını yerden kesen jest

13 Şubat’la Los Angeles’ta dünyaevine giren Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çifti evliliğin tadını çıkarıyor. Eylül ayında yeni dizisiyle ekranlarda boy göstermeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, eşine beklenmedik bir sürpriz yaptı.

YENİ GELİNE YENİ ARABA

Oyuncu, kendisinin dağınık biri olduğunu söyleyerek basına tatlı serzenişte bulunan Abazi’ye yeni bir oyuncak aldı. Sayışman eşine 170 bin lira değerinde Mercedes A serisi sıfır kilometre bir otomobil hediye etti. Bugünlerde yeni aracıyla İstanbul sokaklarında tur atan Abazi ise almış olduğu hediye karşısında oldukça mutlu oldu.