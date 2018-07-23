Tolstoy hangi 6 yazarı okumamızı önermişti

Maksim Gorki, Tolstoy’un ölümünden sonra, ortaya atılan iddialara karşı onu savunmak için kalemini aldı eline ve Edebi Portreler’i yazdı. İşte bu eserde Gorki, Tolstoy’un okunmasını tavsiye ettiği 6 yazarı açıklıyordu.

(Lev Tolstoy)

TOLSTOY’DAN 6 YAZAR ÖNERİSİ

Tolstoy, kendisine yönlendirilen “En çok kimi okuyorsunuz?” sorusunu şöyle cevaplamıştı:

“Bir dönem herkesin yazmayı öğrendiği Honere de Balzac’ı, Stendhal’i, Gustave Flaubert’i, Guy de Maupassant’ı okuyun. Yazmayı iyi bilirler, biçim duyguları ve içeriği yoğunlaştırma becerileri şaşırtacak kadar gelişmiştir. Onların yanına yalnızca Charles Dickens’ı, belki bir de William Makepeace Thackeray’i koymak mümkündür. Eğer ben Stendhal’in Parma Manastırı’nı okumamış olsaydım, Savaş ve Barış’ın savaş sahnelerini yazamazdım”.

(Maksim Gorki)

EDEBİ PORTRELER

Gorki, Tolstoy'un ölümünden sonra, ortaya atılan iddialara karşı onu savunmak için neden kalema sarıldı?

Edebi Portreler

Maksim Gorki

Yordam Kitap

S.: 320

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Damla Karakuş

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