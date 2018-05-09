Tom Cruise: 70'imde de Görevimiz Tehlike'de olmak isterim

Tom Cruise, “Bu biraz da film takvimi ile ilgili ama Ethan Hunt'ı başka bir aktöre vermeye hazır değilim. Görevimiz Tehlike filmleri yapmaya devam edeceğim" dedi.

"ETHAN KARAKTERİ ÇOK ÖZEL"

Filmlerinde farklı karakterleri canlandırmanın da büyük keyif verdiğini belirten 55 yaşındaki Amerikalı oyuncu, şunları söyledi:

"Ancak Ethan karakteri çok özel. Belki de o, benim macera tarafımı yansıtıyor. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum. Çok uzun yıllar daha Ethan olmak belki bugün için hayal ama gerçekleşmesi için pes etmeyeceğim."