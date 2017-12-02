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Tom Hanks: Gücünü suistimal edenler tacize karışıyor

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks, Hollywood'da ortalığı ayağa kaldıran taciz itiraflarının kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

AA | 02.12.2017 - 07:52..
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Hollywood Reporter gazetesine konuşan Hanks birçok insanın sinema sektörüne geçim kaynağı sağlamak için girdiğini ancak bazılarının ise sadece güçlü oldukları sektöre girdiğini kaydetti.

Hanks sektörde özellikle de elindeki gücü suistimal edenlerin taciz olaylarına karıştığını kaydetti.

Tom Hanks: Gücünü suistimal edenler tacize karışıyor

"HER YERDE SAPIKLAR VAR"

Hanks, “İnsanların bir geçim kaynağı olarak bu işi yapmalarında çok sebep var. Bir film yapmak çok büyük heyecan yaratabilecek bir deneyimdir. Aşık olduğun insanla orada tanışabilirsin, gülmekten ölebilirsin. Bunlar iyi şeyler. Bir film yapımında kötü şeyler de var. Bu işe gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar var. Ve en güçlü hissettikleri zamanda –ki bundan dolayı zaten bu işe girmiş oluyorlar- işte o zaman altındaki insanlara asılmaya başlıyorlar. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var.”

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