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Tomahawk’ların her biri 1.6 milyon dolar

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu.

07.04.2017 - 09:47
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Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

HER BİRİ 590 BİN DOLAR

Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı. ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip.

Tomahawk’ların her biri 1.6 milyon dolar

TOPLAM AĞIRLIĞI 1600 KİLO

Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.

Amerikan Raytheon firmasının üretimi olan Tomahawk’lar, zırh delici, parça tesirli veya nükleer başlık taşıyabiliyor. Dördüncü nesil füzelerde, hareketli hedefler de takip edilip vurulabiliyor.

Tomahawk’ların her biri 1.6 milyon dolar

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