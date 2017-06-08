Belediye itfaiye ekiplerine destek amaçlı yapılan bu uygulama vatandaşlar tarafından da taktirle karşılandı.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

TOMA'ların caddeleri yakanmasının son derece olumlu bulduklarını belirten sürücüler, "Emniyet Müdürlüğümüze bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Devlet yetkililerimizden Hakkari ilimizin ilçe statüsüne düşürmemelerini de rica ediyoruz." dedi.

GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Bu arada TOMA'lar sulama yaparken, bazı noktalarda oluşan gökkuşağı ise ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı VİDEO























