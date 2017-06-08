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TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

Hakkari'de toplumsal olaylarda kullanılan Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, bu kez kent merkezindeki caddeleri yıkamak için kullanıldı.

08.06.2017 - 13:11
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TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

Belediye itfaiye ekiplerine destek amaçlı yapılan bu uygulama vatandaşlar tarafından da taktirle karşılandı.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

TOMA'ların caddeleri yakanmasının son derece olumlu bulduklarını belirten sürücüler, "Emniyet Müdürlüğümüze bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Devlet yetkililerimizden Hakkari ilimizin ilçe statüsüne düşürmemelerini de rica ediyoruz." dedi.

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Bu arada TOMA'lar sulama yaparken, bazı noktalarda oluşan gökkuşağı ise ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı VİDEO

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı


TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

TOMA'lar bu kez Hakkari caddelerini yıkadı

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