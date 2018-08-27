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Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki şelaleyi 9 günde 38 bin kişi ziyaret etti.

İHA | 27.08.2018 - 15:49..
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırlarında yer alan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 38 bin 450 kişi ziyaret ederek buz gibi suyun sesiyle huzur buldu ve serinledi.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

REKOR SAYIDA ZİYARETÇİ

Dağın ortasından çıkan 40 ayrı su kaynağının 15 metreden dökülmesi sonucu oluşan tabiat harikası Tomara Şelalesi Tabiat Parkında yenilenen sosyal tesis alanıyla birlikte Kurban Bayramı tatilinde rekor sayıda ziyaretçi ağırladı.

Tabiat parkını sadece 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 38 bin 450 kişi, Ramazan Bayramından bugüne kadar ise 125 bin kişi ziyaret ederken, yıl sonuna kadar bu rakamın 200 bini bulması bekleniyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

6 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Önceki yıllarda bir yıldan daha fazla sürede ağırlanan ziyaretçiyi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ağırlayan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca en fazla ziyaretçiyi 23 Ağustos günü 6 bin 100 kişiyle ağırladı.

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