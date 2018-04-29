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Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

DHA | 29.04.2018 - 17:19..
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Havaların sıcak olması ve beklenen Nisan yağmurlarının yağmaması nedeniyle çiftçiler İncili Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı.

17 KOYUN KESİLDİ

17 koyunun kurban edildiği yağmur duası programına Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Tomarza Müftüsü Adem Tepe, Tomarza Esnaf Oda Başkanı Yaşar Polat, çok sayıda din görevlisinin yanı sıra ilçe sakinleri katıldı.

Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

Öğle namazından sonra başlayan programda Tomarza Müftüsü Adem Tepe programın açılış konuşmasında Allah’a şükür edilmesinin önemini anlattı. Daha sonra yağmur duası edildi.

Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

İncili Mahalle Cami imamı İrfan Kılıç’ın gözyaşları eşliğinde okuduğu yağmur duasına programa katılanlar "Amin" diyerek eşlik etti. Yağmur duasının ardından yemek ikram edildi.

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