Tombi de karne aldı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin sınıf arkadaşı Tombi isimli kedi için karne hazırlandı. Bir dönem boyunca öğrencilerle birlikte uslu uslu ders dinleyen, öğrencilerin derslerinde ve davranışlarında olumlu etki sağlayan Tombi, sınıf arkadaşlarıyla birlikte karnesini aldı.

NOTLARI HEPSİ PEKİYİ

Tombi, davranışları üzerinden değerlendirildiği karnesinde ‘Pekiyi’ notlarıyla dikkat çekti. Sevimli kedi okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, oyun ve fiziki etkinlikler, beslenme alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, uyku düzeni ve çevreye duyarlılık derslerinden 5'er puan aldı. Tombi, yaz tatilini sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşcu’nun evinde geçirecek.

HİKAYESİNİ HERKES BİLİYOR

Tombi adlı kedinin hikayesini sadece Türkiye değil, dünya basını da duymuştu. Sokağa atıldığı tahmin edilen Tombi, 3-C sınıfı öğretmeni Özlem Pınar İvaşcu ve öğrencilerle birlikte sınıfa alındı. Bir süre öğrencilerle bir arada derslere katılan Tombi, bir öğrencinin velisi tarafından şikayet edilince okuldan uzaklaştırılmak zorunda kalmıştı.

Sahiplenene kadar sınıf öğretmeninin evinde misafir olan Tombi, öğrencilerden uzak kaldığı için yemeden içmeden kesilmiş ve depresyona girmişti. Sınıfın maskotu sevimli Tombi, daha sonra devreye İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin girmesiyle tekrar aynı sınıfta ders başı yaptı.

Tombi'yi şikayet eden veli ise kendi isteğiyle çocuğunu başka bir sınıfa aldırdı. Bir dönem boyunca tıpkı bir öğrenci gibi her gün derslere katılan Tombi, yaz tatili boyunca öğretmen İvaşçu'nun misafiri olacak ve yeni dönemde 4’üncü sınıfa geçecek. Tombi, Türkiye gündemine otururken, hikayesi yurt dışında pek çok mecrada da yer bulmuştu.



