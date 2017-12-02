Ton balığı hakkında küçük sır

Balığın her çeşidi elbette çok sağlıklı. Ton balığı hem sağlıklı hem pratik; özellikle sporcular için. Bunun için de çok sık tüketilmesi gerektiği düşünülür ve hatta tüketilir. Peki acaba bu doğru mu?

Her şeyin fazlası zarar

Tabii ki çok sağlıklı diye bir yiyeceği çok fazla tüketmek de doğru değil. Ton balığı, insan vücuduna çok faydalı; bu doğru. Ancak bir yandan da içeriğinde bulunan "cıva" ile zarara da dönüşebiliyor. Çünkü cıva vücuttan çok zor atılıyor ve bu durum da bir süre sonra körlük, duyma bozukluğu, saç dökülmesi gibi bir çok soruna yol açıyor.

Dikkatli olmakta fayda var

İşte bu yüzden n'apıyoruz? Her şeyi kararında tutuyoruz. Ton balığını sağlıklı bir protein kaynağı olarak haftada en fazla "iki kez" tüketiyoruz.