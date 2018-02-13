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Tonga'yı kasırga vurdu

Pasifik adalarından Tonga, Gita Kasırgası'yla sarsıldı.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 13:15..
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Gita Kasırgası Pasifik'te yer alan Tonga adlı ada ülkesi kasırga mağduru oldu. Son yılların en büyük kasırgasının ortasında kalan kalan ülkede pek çok bina yıkıldı.

Tonga'yı kasırga vurdu

195 KM HIZ, 1 ÖLÜ

Saatte 195 km hıza ulaşan kasırga, en az bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Tonga'yı kasırga vurdu VİDEO

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İnsani yardım kuruluşlarınca yardım ulaştırılmaya çalışılan Tonga'da olağanüstü hal edilirken yetkililer, kasırganın ardından şiddetli yağmur, sel ve baskın uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre kasırga bugün öğleden sonra Fiji'de etkili olacak.

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