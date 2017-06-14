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Tonya yayla turizmin yeni adresi oldu

Trabzon'da bulunan Tonya Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı yerlerden biri oldu.

14.06.2017 - 15:20
  1. Haberler
  2. Seyahat

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaylalarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Tonya ilçesi, dağ ve yayla turizminin gözdesi oldu.

VADİ TURİSTLERİNİ AĞIRLIYOR

Yeşilin binbir tonunu yansıtan ormanlarıyla dikkati çeken Tonya, ''mavi zakkum'' olarak isimlendirilen ''mavi yıldız'' çiçeklerinin nisan ayından itibaren açmasıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Kadıralak, Erikbeli, Sazalan, Sis Dağı ve Kadırga yaylalarıyla ön plana çıkan Tonya, yeni sezonda ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

Yayla turizminin yeni adresi: Tonya İZLE

Son yıllarda yerli ziyaretçilerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de tercih ettiği Tonya, ''mavi yıldız'' çiçeklerini görmek ve fotoğraflamak isteyenlerin uğrak mekanı oldu. Havaların ısınmasıyla fotoğraf sanatçılarının ilk adresi olan ilçe, cazibesiyle ziyaretçilerine eşsiz doğa güzelliklerini bir arada sunuyor.

Dünyaya adını "Tonya tereyağı" gibi yöre ürünleriyle de duyuran ilçe, yöresel lezzetlerinin yanı sıra bozulmamış kültürüyle de dikkati çekiyor.

"TONYA VADİSİ İÇİN YAPILAN MASTER PLANI TAMAMLANDI"

Tonya'da turizme dönük yapılan yatırımları önemsediklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Tonya Vadisi için yapılan master planı tamamlandı. Önümüzdeki dönemde Kırsal Kalkınma Ajansı hibeleri açıklanacak. Bu hibe destekleriyle yöremize yeni yatırım ve konaklama tesislerinin kazandırılacağına inanıyoruz." dedi.

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