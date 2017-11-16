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Tonyukuk'un mezarı bulundu

Orta Asya'da Türk kültürünün kaynaklarını araştıran Türk arkeologlar, Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk'un mezarına ulaştı.

16.11.2017 - 23:05
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Moğolistan'ın Altay bölgesinde yapılan çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Güneri başkanlığında yapıldı.

Tonyukuk'un mezarı bulundu

ÇALIŞMA YAPILAMIYOR

Türk bilim insanları 2009'dan bu yana Altaylar'da kaya resimleri ve kurgan mezarlar üzerine yoğun çalışma yürüttü. Önce Tonyukuk Tapınağı eski haline getirilmek istendi.

500 kurgan arasında Tonyukuk'un mezarı arandı. Avrasya Göçer Kültürler Arkeolojisi uzmanı Prof. Dr. Semih Güneri, Tonyukuk'un mezarını bulduklarını söyledi.

Türk bilim insanları Tonyukuk'a ait olan kurganı kazmak istiyor. Ancak arkeolojik kazılar, restorasyon ve konservasyon üniversite bütçesini aştığı için çalışmalar yapılamıyor.

TONYUKUK KİMDİR?

Tonyukuk, Türkler için önemli bir devlet adamı. Tonyukuk, Göktürkler devrinde yaşayan İlteriş Kağan, Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağan'a hem baş vezirlik, hem de başkomutanlık yapmış önemli bir isim.

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