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Topbaş: Çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti Avcılar Teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

05.04.2017 - 22:43
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  2. Politika

Trafiğe kapalı Marmara Caddesi’nde düzenlenen mitingte konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Türkiye’nin geleceği için 16 Nisan referandumunda 'Evet' tercihi yapılmasını istedi. Meydanda büyük sevgi gösterisi ile karşılanan İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un geçmişte kötü yönetildiğini, günlerce sularının akmadığını, çöplerinin toplanmadığını, işçilerin aylık ücret alamadıklarını anlattı.

Topbaş: Çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir

"3 İMZA, BİR İMZAYA İNECEK"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Ak Parti’nin yanı sıra MHP’nin işbirliği yaptığını anlatan Başkan Kadir Topbaş, “1 kişiye bu kadar yetki verilir mi?” eleştirileri yapıldığını oysa günümüzde Cumhurbaşkanının az yetkisini olmadığını, 3’lü kararnamede imza atmadığı takdirde yasaların çıkmadığını söyledi, “3 imza 1 imzaya indirgenmek isteniyor. Bütün mesele bu” dedi.

Topbaş: Çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir

"SANDIĞA KALBİNİZ VE VİCDANINIZLA GİDİN"

Politikacıların konuştuklarının halk tarafından dikkatle izlendiğini belirten Topbaş, 2 yıl önce yapılan seçimde Türkiye’nin koalisyon riski ile karşı karşıya kaldığını, seçim kararı alınması ile bu tehlikenin atlatıldığını söyledi. İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Siyasi kimlikler bir tarafa, ülkemizin, geleceğinizi, yarınları konuşuyorsak, kalbinize danışacaksınız. Sandığa giden herkes kalbiyle, vicdanına danışarak o önemli olan demokrasinin en önemli unsuru reyini kullanacaksınız. Mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Çanağımıza ne doğrarsak, kaşığımıza o gelir” diye konuştu.

Topbaş: Çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir

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