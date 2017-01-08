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Topbaş: Kar lastiğinin zorunlu olması için yasa çıkmalı

İBB Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'da hayatı esir alan kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 18:29
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Kadir Topbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"2009'dan bu yana en şiddetli kar yağışı. Kar lastiği, zinciri olmayan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Kış lastiği yoksa trafiğe çıkmayın. Kar lastiğinin zorunlu olması için yasa çıkarılmalı."

YOLDA KALANLARA GIDA YARDIMI

5-6 saat yolda kalan vatandaşlara gıda yardımı yaptık, yakıtı bitenlere yakıt yardımı yaptık, bu da ilk kez uygulandı. İlçe belediyeleri ara sokaklarda çalışma yapmalı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirten Topbaş, "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar. 191 noktada çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Topbaş: Kar lastiğinin zorunlu olması için yasa çıkmalı

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A ÇIKTI

Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek " Şu an İstanbul'daki  barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

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