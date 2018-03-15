Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada 13 kişi yaralandı.

"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOKTUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.50 sıralarında Topçular İstasyonu’nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid- i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Topçular'da tramvay kazası ViDEO