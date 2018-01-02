taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7836
EURO
4,5487
ALTIN
159,01
PETR
67,0400

Topkapı Sarayı 2 milyon kişiyi ağırladı

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında yer alan Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa edilen, yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun yönetim, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan, günümüzde ise müze olarak hizmet veren saray, geçen yıl 1 milyon 943 bin 969 kişi tarafından ziyaret edildi.

Topkapı Sarayı 2 milyon kişiyi ağırladı

AYA İRİNİ'YE DE İLGİ BÜYÜK

Sarayın avlusunda yer alan ve VI. yüzyılda inşa edilen Aya İrini Anıt Müzesi ise geçen yıl 50 bin 243 kişiyi ağırladı. Malzeme ve mimarisiyle tipik bir Bizans yapısı olan Aya İrini, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra önemli bir değişikliğe uğramadı.

Uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılan müze, 1869'da Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adını aldı. Zamanla, sergi mekanlarının yetersiz kalması nedeniyle buradaki eserler 1875'te Çinili Köşk'e taşındı.

İlginizi Çekebilir
Aşkın Bozkurt ve Ata Benli'den Baktın Ardına yayında
O Ses Türkiye yarışmasından tanıdığımız Aşkın Bozkurt, müzisyen Ata Benli ile 2017 yılını Baktın Ardına adlı Türkçe pop teklileriyle kapatıyor.
Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü
Eminönü Mercan'da bulunan Büyük Valide Han'ın kubbesi, fotoğraf çektirmek için zıplayanlar yüzünden çöktü.
İstanbul Üniversitesi'nin çöpe atılan binlerce kitabı hizmette
İstanbul Üniversitesi'nin çöpe atılan kitapları, İBB tarafından kurtarılarak yeniden araştırmacıların hizmetine sunuldu.
Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı
Sanatçı Orhan Gencebay, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

50
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

69
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

107
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

22
Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

48
Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

7
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM