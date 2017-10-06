Sevgilinizle nerede tanıştınız sorusuna sanılanın aksine çoğunlukla pek de romantik olmayan cevaplar verilir; iş yerinde ya da ortak arkadaşımızın doğum gününde gibi...

Ancak bazıları için durum çok farklı, çok daha romantik… Yollarınızın kesiştiği insanları bulmanıza yarayan bir tanışma uygulaması verilerine göre, dünyanın önemli tarihi ve turistik mekânları pek çok insana hoşlandığı kişiyle tanışma fırsatı sunuyor.

Topkapı Sarayı dünyada aşıkları buluşturan 10 yerden biri GALERİ

10 YER BELİRLENDİ

Kullanıcılarının en çok “Crush” olduğu, yani uygulama üzerinden karşılıklı birbirlerini beğendiği, sembolik öneme sahip yerleri karşılaştıran uygulama, aralarında Türkiye, İngiltere, Arjantin, Amerika ve Avustralya’nın da olduğu 10 ülkede insanların en çok hoşlandıkları kişilerle karşılaştıkları 10 yeri belirledi.

ARJANTİN İLK SIRADA

Buna göre, Arjantin’de yer alan Buenos Aires Dikilitaşı ilk sırada yer alırken, İngiltere kraliyet ailesinin resmi konutu olan Buckingham Sarayı listeye ikinci sıradan girdi. Üçüncü sırada ise, âşıklar şehri olarak bilinen Paris’in sembolik yapısı Eyfel Kulesi var. Türkiye ise Topkapı Sarayı ile listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Aşıkların buluştuğu dünyanın 10 harikası:

1. Buenos Aires Dikilitaşı - Arjantin

2. Buckingham Sarayı - İngiltere

3. Eyfel Kulesi - Fransa

4. Kutsal Aile Bazilikası (Sagrada Familia) – İspanya

5. Empire State Binası – ABD

6. Küçük Deniz Kızı Heykeli - Danimarka

7. Kolezyum - İtalya

8. Sidney Opera Evi - Avustralya

9. Topkapı Sarayı - Türkiye

10. Kurtarıcı İsa Heykeli - Brezilya