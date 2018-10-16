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Topkapı Sarayı'na ziyaretçi rekoru

İstanbul'da, yılın 8 ayında en fazla ziyaret edilen mekan 2 milyon 223 bin 928 turist sayısıyla Topkapı Sarayı oldu.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 11:03..
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Topkapı Sarayı 1460-1478 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı oldu.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Yerli ve yabancı 2 milyon 223 bin 928 turistin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'nı, 1 milyon 960 bin 803 ziyaretçiyle Ayasofya Müzesi ve 997 bin 826 ziyaretçiyle Yerebatan Sarnıcı takip etti.

Topkapı Sarayı'na ziyaretçi rekoru

"YENİ TURİZM POLİTİKASI GELİŞTİRİYORUZ"

Bu rakamların henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar olmadığını söyleyen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir turizm politikası geliştiriyoruz. Sayı kadar nitelikli turist, yani daha çok kalan, daha çok harcayan, farklı alanlara ilgi duyan bir turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Topkapı Sarayı'na ziyaretçi rekoru

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