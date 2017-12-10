Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Yahudi Sermayeli İsviçre firması Sicpa, Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia ediliyor.

YAHUDİ KONFERANSININ SPONSORU, KUTSAL EMANETLERDEN SORUMLU OLACAK

Sicpa şirketin yöneticisi ve temsilcisi ise Philippe Amon... JN1 adlı haber kanalının para bağışlayıcılarından biri olan Philippe Amon, aynı zamanda Jewish World Conference'in (Yahudi Dünyası Konferansı) para bağışlayıcılarından biri. Amon aynı zamanda Siyonist Herzilya Konferansının da ana destekçisi. Herzliya konferansı da İsrail için çok önemli politik olayların araştırılması için kurulan bir kurum.



(Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetler)

SİCPA ŞİRKETİ

Sicpa şirketi ise dünyada kötü bir üne sahip. Kenya, Arnavutluk, Brezilya, Fas, ABD ve Filipinler yolsuzluğa karıştığı ülkelerden birkaçı. Şirkete son olarak 32,25 milyon dolar tutarında rüşvet vermekten Brezilya’da soruşturma açıldı.

Sicpa şirketine kutsal emanetlerimizi mi emanet edeceğiz? Ayasofya,Topkapı gibi tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu kutsal emanetlerimizi biz kendi ellerimizle Yahudi lobisine mi emanet edeceğiz?