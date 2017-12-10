taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Sicpa'nın Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Yahudi Sermayeli İsviçre firması Sicpa, Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia ediliyor.

YAHUDİ KONFERANSININ SPONSORU, KUTSAL EMANETLERDEN SORUMLU OLACAK

Sicpa şirketin yöneticisi ve temsilcisi ise Philippe Amon... JN1 adlı haber kanalının para bağışlayıcılarından biri olan Philippe Amon, aynı zamanda Jewish World Conference'in (Yahudi Dünyası Konferansı) para bağışlayıcılarından biri.  Amon aynı zamanda Siyonist Herzilya Konferansının da ana destekçisi. Herzliya konferansı da İsrail için çok önemli politik olayların araştırılması için kurulan bir kurum.

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor
(Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetler)

SİCPA ŞİRKETİ

Sicpa şirketi ise dünyada kötü bir üne sahip. Kenya, Arnavutluk, Brezilya, Fas, ABD ve Filipinler yolsuzluğa karıştığı ülkelerden birkaçı. Şirkete son olarak 32,25 milyon dolar tutarında rüşvet vermekten Brezilya’da soruşturma açıldı.

Sicpa şirketine kutsal emanetlerimizi mi emanet edeceğiz? Ayasofya,Topkapı gibi tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu kutsal emanetlerimizi biz kendi ellerimizle Yahudi lobisine mi emanet edeceğiz?

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

İlginizi Çekebilir
Savaş pilotları 'yuva'ya dönüyor
FETÖ'cülerin ihraçları nedeniyle oluşan pilot açığının giderilmesi amacıyla 64 subay atandı. TSK'dan çeşitli nedenlerle ayrılan pilotlara da geri dönüş imkanı tanındı.
Bekir Coşkun'un kanseri yüzde 80 silindi
Emin Çölaşan, yakın arkadaşı Bekir Coşkun'un Akciğer Kanseri olduğunu ve gördüğü tedavi neticesinde kanserin yüzde 80 silindiğini söyledi.
Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararının provokasyon olduğunu söyleyerek, bu kararın arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyledi.
İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok
Ahmet Hakan İzmir'de bir cafede şifrenin "Atam izindeyiz" olmasını köşesine taşıyarak "Şu İzmir gerçekten başka alem" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

276
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

605
Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

200
Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

94
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

49
Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

51
İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok

İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM