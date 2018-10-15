Çin'in güneyindeki Nanning kentinde yer alan bir bankada toplantı için bir araya gelen çalışanlar büyük korku yaşadı. İki metrelik bir piton yılanı, tavandan toplantı için bir araya gelmiş insanların arasına düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışanlar arasında büyük panik yaşanırken, olay yerine gelen ekipler yılanı yakaladı. Yılanın oraya nasıl geldiği konusunda polis araştırma başlatırken, aynı yerde geçen yıl da bir yılan ele geçirildiği belirtildi.

5 KİLOLUK YILAN

Pitonu yakalayan ekip ise canlıyı yakınlarda birinin beslediğini düşündüklerini söyledi. Zehirli olmadığı ifade edilen 5 kiloluk pitonun geçici olarak yaban hayatını koruma merkezinde tutulduğu öğrenildi.

Toplantının ortasına yılan düştü VİDEO