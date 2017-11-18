Toplu ulaşım personeline terör eğitimi

Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi, AŞTİ, Ankara Metrosu, Ankaray, hızlı tren ve teleferik gibi işletmelerde görevli personelin terör örgütlerinin muhtemel eylemlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hale getirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

7 SAATLİK PERİYOTLARLA DERS

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, "önemli tesislerin korunması ve terör eylemlerine karşı alınması gereken önlemlerle" ilgili eğitimde günde yaklaşık 100 personele 7 saatlik periyotlarla ders verildi.

EĞİTİME KİMLER KATILDI

Eğitime bin 300 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 700 makinist ve temizlik görevlisi katıldı.

NE ÖĞRETİLDİ

Eğitimde emniyet uzmanlarınca, BUGSAŞ personeline önemli tesisleri koruma ve saldırılara karşı koyma, şüpheli paket ve bomba düzeneklerine karşı dikkat edilmesi gerekenler ve alınacak tedbirler, kişisel korunma yöntemleri, intihar saldırganlarının tespiti ve alınacak tedbirler, şüpheli kişiyi durdurma, arama ve güvenli müdehale teknikleri, X-ray, el dedektörü ve üst arama dedektörü gibi cihazların etkin kullanımı konularında bilgi verildi.

Benzeri eğitimlerin önemli noktalarda görev yapan farklı kurumlarda çalışan özel güvenlik personeline de verileceğini belirten yetkililer, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin desteklenmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi, başta insan kaynağı olmak üzere kaynakların etkin ve verimli kullanımı, tesislerde can ve mal güvenliği sağlanarak terör örgütlerinin muhtemel eylemlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hale gelinmesi amacıyla bu tip eğitimlerin önemini vurguladı.

Polisin, özel güvenlik personelini sürekli denetlediğini ve eğitimlerde anlatılan yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığını düzenli kontrol ettiğini belirten yetkililer, güvenlik hizmetlerinin bütün halinde sürdürülmesi için özel güvenlik kuruluşları ile koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.