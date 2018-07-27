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Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu.

AA | 27.07.2018 - 16:22..
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Yenice Mahallesi'nde inşaat hafriyatı dökülen alanda, bir kısmı toprağa gömülmüş çocuk cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

YÜZÜNDE YANIK İZLERİ BULUNDU

Polis ekiplerince topraktan çıkarılan ceset incelemeye alındı. 2 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu tahmin edilen cesedin kafasının koptuğu, yüzünde de yanık izi bulunduğu belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocuğun yaklaşık bir ay önce öldüğü değerlendiriliyor.

Olayla ilgili Suriyeli 2 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

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