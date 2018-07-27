Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Yenice Mahallesi'nde inşaat hafriyatı dökülen alanda, bir kısmı toprağa gömülmüş çocuk cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
YÜZÜNDE YANIK İZLERİ BULUNDU
Polis ekiplerince topraktan çıkarılan ceset incelemeye alındı. 2 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu tahmin edilen cesedin kafasının koptuğu, yüzünde de yanık izi bulunduğu belirlendi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çocuğun yaklaşık bir ay önce öldüğü değerlendiriliyor.
Olayla ilgili Suriyeli 2 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.