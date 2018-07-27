Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

1 Muharrem İnce rüzgarı sönüyor CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP PM üyesi Gaye Usluer TBMM'de şu ana kadar toplanan imza sayısı için açıklama yaptı.

2 Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. hafta maç programını açıkladı. Sezon, MKE Ankaragücü- Galatasaray maçıyla başlayacak.

3 Boruları taşımak için hayatını riske attı Konya'da bir sürücü kanalizasyon borularını taşımak için diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

4 Hakkari ve Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

5 Trabzonspor Atiba'ya 2 yıllık sözleşme sundu Beşiktaş yönetiminden 2 yıllık sözleşme isteyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımla anlaşamazsa kendisine 1+1 yıllık teklif sunan Trabzonspor'a transfer olacak.

6 Maltepe'deki motosikletli magandanın cezası belli oldu Görüntülerin hızla yayılmasının ardından gözaltına alınan maganda, artık trafikte tehlikeli sürüşler yapamayacak.