taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7666
EURO
4,6670
ALTIN
162,28
PETR
65,5000

Toprağın altından uyuşturucu çıktı

Adana'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda bir şüphelinin evinden toprak altına saklanmış 13.7 gram eroin bulundu.

İHA | 20.02.2018 - 09:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

b

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli güven tim ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde eroin satıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, A.K.'nin evine baskın düzenledi. Yakalanan A.K.'nin üst aramasında uyuşturucu çıkmadı. Bunun üzerine polis evde ve bahçede arama yapmaya başladı.

BİTKİLERİN ALTINDAN EROİN ÇIKTI

Polis bahçede bulunan bazı bitkilerin toprağa yeni ekildiğini fark edince şüphelendi. Polis bu bitkileri söküp toprağı açtığında içinden 13.7 gram eroin çıktı.

Zanlı A.K. emniyete götürülürken, eroin ile uyuşturucudan kazandığı öne sürülen 350 liraya el konuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

39
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

158
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

77
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

100
İstanbul'da Suriye zirvesi

İstanbul'da Suriye zirvesi

22
İzmir'den Yunanistan'a geçişlerde rekor kırıldı

İzmir'den Yunanistan'a geçişlerde rekor kırıldı

129
Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM