Toprak Askerler'in nöbeti 22 asırdır sürüyor

Çin’de yaklaşık 2 bin 200 yıl önce siyasi birliği sağlayan İmparator Çin Şıhuang’ın (MÖ 259-210) imal ettirdiği Toprak Askerler (Bingmayong) asırlardır tarihe hala ayakta.

Ülkenin Şanşi eyaletine bağlı Şian kentinin Lintong bölgesinde 1974’te bir tarım işçisi tarafından keşfedilen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınarak dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Toprak Askerler, asırlardır Çin imparatorunu koruyor.

ORDUYU KENDİ KORUMASI İÇİN YAPTI

Çin’de hüküm sürdüğü dönemde ülke genelindeki feodal beylikleri yenerek, yazı, ölçü birimleri ve hukuk sisteminde birliği sağlayan ve merkezi yönetime bağlı eyalet ve şehirler gibi idari birimleri teşkil eden Çin Şıhuang, kendi döneminde katı bir yönetim sistemi izlemesiyle biliniyor.

Bundan dolayı düşmanlarının ölümünden sonra da peşini bırakmayacağını ve dünyevi şeyleri ölümden sonraki hayatında kullanabileceği inancını taşıyan hükümdar Çin Şıhuang’ın bu orduyu kendini koruması için yaptırdığı belirtiliyor.

8 BİN KİŞİLİK TOPRAK SAVAŞÇI İMPARATORU BEKLİYOR

İmparator Çin’in toprak askerleri, süvariler, okçular, yüksek rütbeli askerler, generaller, katipler ile tam tekmil bir ordu görünümüne sahip. Arkeoloji kazılarında çıkarılan toprak askerler, İmparator Çin’in ölümünden sonra gömüleceği mozolesini koruyacak bir konuma yerleştirilmiş durumda.

Sayları yaklaşık 8 bine ulaşan toprak askerlerin bulunduğu kazı alanlarında zamana yenik düşerek çürüyen diğer toprak askerler, atlar ve çeşitli kalıntılar mevcut.

BİRİBİRİNDEN FARKLI TASARLANMIŞ

Toprak Askerler’in bir kısmı ise arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılamayacak kadar dayanıksız olduğu için gün yüzüne çıkacağı zamanı bekliyor.

Yüz şekillerinden ten renklerine, saç, bıyık, sakal boy ve şekillerinden kulak büyüklülüklerine kadar birbirinden tamamen farklı tasarlanan toprak askerlerin ağırlığı 150 ila 300 kilogram arasında değişiyor.

Yapılan araştırmalara göre, toprak savaşçıların beden ve yüzleri el ile yapılırken, ayak ve el gibi bazı kısımlar ise döküm tekniği kullanılarak yapıldı. Gerçek askerlere birebir benzetilerek yapılan askerlerin, atları, savaş arabaları ile bronzdan yapılan zırhları, kılıçları, okları, kargıları ve mızrakları mevcut.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Her biri diğerinden farklı tasarlanan toprak savaşçıların, ilk zamanlarda üzerindeki zırhlar, üniformaları ve vücut yapıları renkliydi.

Bugüne ulaşan eserlerde toprak rengi dışında herhangi bir renk görünmese de ilk inşa edildiği dönemde mavi, kırmızı, yeşil tonlarının ağırlıkla kullanıldığı ve toprak savaşçılarına canlı bir ordu görüntüsü verdiği belirtiliyor.

İlk keşfedildiği 1974’ten bu yana yapılan kazı çalışmalarında yer altından çıkarılarak onarılan toprak askerlerin restorasyonu devam ediyor.

DEVLET ADAMLARI ZİYARET ETTİ

Toprak Askerler, Şian’da yoğun turist çeken bir alan olmasıyla birlikte bugüne kadar bir çok yabancı liderin Çin ziyaretinin başlangıç noktası oldu.

22 asırlık tarihi olan bu eserleri son 15 yılda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon gibi önemli siyasi kişilikler ziyaret etti.

NORMAL İNSAN BOYUNDA İNŞA EDİLDİ

Toprak Askerler Müzesi yetkililerinden Fıng Fuyang yaptığı açıklamada, İmparator Çin Şıhuang’ın topraktan imal edilen askerleri gerçek ordu nizamına göre gruplandırdığını ve belli bir savaş düzenine göre yerleştirdiğini söyledi.

Toprak Askerlerin gerçek bir ordudan farksız olarak tüm savaş teçhizatlarıyla birlikte yapıldığını belirten Fuyang, "Daha sonraki dönemlerde bu teçhizatların bazen yağma bazen de ihtiyaç duyulduğu için Toprak Askerler’in üzerinden sökülerek alındı." ifadelerini kullandı.

Fıng, her bir toprak askerin en boy oranının insanlarla benzer yapıldığına dikkati çekerek, toprak askerlerin en kısasının 1,72 metre, en uzununun ise 1,97 metre olduğunu kaydetti.