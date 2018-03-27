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Topuk dikeni nedir

Topuk dikeni; topuktan ayak parmaklarına kadar uzanan bağın topukta kemik şeklinde bir doku çıkmasıyla oluşur.

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Ayakların üzerinde uzun süre durmakta zorlanan kişilerde topuk dikeni bulunur. Özellikle topuk kısmında çıkıntı şeklinde bir doku bulunur ve bu hastaları oldukça fazla yorar.

Topuk dikeni nedir

HASTALAR SABAH SAATLERİNDE AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURAMAZ

Bu hastalıktan muzdarip kişiler, sabah yataktan kalktıkları anda ayaklarının üzerinde basamaz bir halde olurlar. Buna da 'ilk ağrı' adı verilir. Ancak hasta yataktan kalktıktan sadece birkaç saat sonra normale döner ve ayağının üstüne basabilir.

Topuk dikeni nedir

REHABİLİTASYON VE İĞNELERLE TEDAVİ EDİLİR

Bu hastalığın tedavisi ise ameliyatla olmuyor. Rehabilitasyon programları ve çeşitli iğnelerle bu rahatsızlık kontrol altına alınabiliyor.

Topuk dikeni nedir VİDEO

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