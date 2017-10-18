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Torba tasarıdaki tütün üretimi maddeleri kabul edildi

Tasarının ilk halinde yer alan ve tütün üreticilerinin tepkisini çeken bazı maddeler, kabul edilen maddeler arasında yer almadı.

18.10.2017 - 09:46
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Torba tasarıdaki tütün üretimi maddeleri kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarıda tütün üretimi ile ilgili maddelerde bazı değişiklikler yapıldı.

Tasarının ilk halinde yer alan sigara üretimindeki açık artırma usulünün kaldırılması ve üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalar ve ısıtılmış tütünle ilgili düzenlemeler tasarıdan çıkarıldı. Her üç düzenlemede de mevcut uygulamanın devamına dönüldü.

TÜTÜN İTHALİ

Tütün ithali ise işlendikten sonra yeniden ihraç edilmek şartıyla yapılabilecek. Bunun için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin almak şartı aranacak.

DONDURULMUŞ ÜRÜN SATILAMAYACAK, BULUNDURULAMAYACAK

Kabul edilen maddeye göre ticari amaçla, makoran veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulamayacak. Bu şekilde üretilen ürünler satılamayacak, satışa arz edilemeyecek, bulundurulamayacak veya nakledilemeyecek.

KOOPERATİF KURMALARI SAĞLANACAK

Maliye Bakanı Ağbal'ın verdiği bilgilere göre özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmaları sağlanacak.

VERGİ KANUN TASARISI GÖRÜŞÜLECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve kurumlar vergisi başta olmak üzere bir çok vergi artışı yapılmasını öngören ve kamuoyunda tepki yaratan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nda görüşmeler bugün de devam edecek. Komisyonun görüşmelere bugün 13.00'da başlaması bekleniyor.

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