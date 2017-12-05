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Torba Tasarısı'nda emlak sektörünü ilgilendiren değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı Yasa Tasarısı yürürlüğe girdi.

AA | 05.12.2017 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Emlak
Torba Tasarısı'nda emlak sektörünü ilgilendiren değişiklik

"Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek. Sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Torba Tasarısı'nda emlak sektörünü ilgilendiren değişiklik

10 YIL SÜREYLE ARAZİ İZİN BEDELİ ALINMAYACAK

Fatih Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak. Maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacak.

Torba Tasarısı'nda emlak sektörünü ilgilendiren değişiklik

EMLAK SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN MADDELER

- Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek.

- Bazı lojmanlar satışa çıkacak.Kamu konutlarında oturanlar, oturdukları evi alma hakkına öncelikli sahip olacak.

- Eğer peşin ödeme yaparlarsa da yüzde 10 indirim hakkından yararlanacaklar.

- Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.

- Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.

- Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

- Şile'nin Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan sorununun çözülmesi sağlanacak.

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