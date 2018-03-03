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Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı

Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 5 kilo 151 gram esrar ile birlikte 106 gram ‘bonzai’ ele geçirildi.

İHA | 03.03.2018 - 11:09..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis daha önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı

SİFONU ÇEKİP DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİLER

Özel harekat ekiplerinin de zırhlı araçlarıyla destek verdiği operasyonda polis baskınını fark eden torbacılar, evlerinde hazırladıkları uyuşturucuları tuvalet deliğine atarak yok etmek istedi. Ancak polis, zanlılar sifonu çekmeden yetişerek delillerin yok edilmesinin önüne geçti.

Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı

İki ayrı adreste yapılan aramalarda ‘fişek’ olarak tabir edilen satışa hazır bin 56 paket içinde toplam 5 kilo 151 gram esrar ile birlikte 106 gram ‘bonzai’ ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin, evin farklı bölümlerinde hassas terazilerle hazırladıkları uyuşturucuları da piyasaya sürme girişiminde oldukları tespit edildi.

Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 31 yaşındaki F.K. adlı kadınla birlikte A.Ö.(21), M.E.(24), F.K.(31), B.K.(35), C.G.(37) ve A.K. (40) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.K. nöbetçi mahkeme tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.

Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı



Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı



Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı



Torbacı esrarın üzerine sifonu çekemeden polise yakalandı

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