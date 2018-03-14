’Torbacı’ taksici polisten kaçamadı

Muharrem Usta'nın, "Ben borçlarımı ödeyeceğim eski başkanlar da ödesin" çıkışına Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Muharrem Başkan ödesin ben kalan borçları öderim" diyerek cevap verdi.

Hacıosmanoğlu'ndan Usta'ya: Ben tüm borçları öderim

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Milyonerlerin arasına 755 kişi daha katıldı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk ayında 755 kişi artarak 139 bin 735'e ulaştı.