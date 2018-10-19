Torbacılar temizleniyor: Kayseri'de 3 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

1 KİLODAN FAZLA BONZAİ

Yapılan çalışmalar sonucunda G.B. (20), M.A. (44), N.A. (40) ve M.U. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında parçalar halinde toplam ağırlığı 1 kilo 476 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan G.B., M.A., N.A. ve M.U.’ya 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. N.A. işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, G.B., M.A. ve M.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.