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Torbalı konut satışında ilk 4’te

Sanayi ve tarımın lider ilçelerinden Torbalı, konut satışlarında İzmir’in 30 ilçesi arasında ilk 4’e girmeyi başardı.

İHA | 30.11.2017 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Emlak
Torbalı konut satışında ilk 4’te

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak–Ekim 2017 dönemini kapsayan konut satış verilerine göre Torbalı, en çok ev satılan ilçeler ve konut adedi sıralamasında; Buca, Karşıyaka, Karabağlar’dan sonra 4. sırada yer aldı. TÜİK, konut satış verilerine göre, İzmir’de yılın ilk 10 ayında toplam 68 bin 519 konut el değiştirdi.

TORBALI DÖRDÜNCÜ SIRADA

Torbalı; en çok ev satılan ilçeler ve konut adedi sıralamasında Buca, Karşıyaka, Karabağlar ilçelerinden sonra 4. sırada yer aldı. Buca’da 8 bin 179, Karşıyaka’da 7 bin 786, Karabağlar’ da 5 bin 357, Torbalı’da ise 5 bin 206 konut satışı gerçekleşti. Torbalı’yı, Çiğli, Konak, Bornova ve Bayraklı izledi.

Torbalı konut satışında ilk 4’te

YATIRIM BÖLGESİ OLDU

Torbalı’daki büyüme, kentleşme verilerini kurum içi İstatistiklerle destekleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı’nın son yıllarda İzmir’in en gözde ikamet ve yatırım alanlarından birisi haline geldiğini belirtti.

Torbalı konut satışında ilk 4’te

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