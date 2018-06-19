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Torbalı'nın şehidi 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış

Şırnak Güçlükonak'ta PKK'lıların yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Necati Dinç'in 7 Haziran'da doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

DHA | 19.06.2018 - 15:59..
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Şırnak'taki Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İZMİRLİ ONBAŞI ŞEHİT OLDU

Patlamada, Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. Askeri yetkililer bu sabah, sağlık ekiplerinin eşliğinde, Torbalı'nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Gürkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç'e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı. Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç Ailesi'nin evine gelmeye başladı.

 

Torbalı'nın şehidi 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış

7 HAZİRAN'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in vatani görevini yaparken, geçen 7 Haziran'da doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan şehidin teyzesi, yeğeniyle en son telefonla konuştuğunu anlatırken ağladı. Şehidin yarın toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.

Torbalı'nın şehidi 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış



Torbalı'nın şehidi 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış



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