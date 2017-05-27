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'Töre böyle gerektiriyor' deyip kardeşini öldürdü

İstanbul, Arnavutköy’de önceki gün Sinem Ç., töreye kurban edildi.

27.05.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erzurum’da yaşayan ve 6 Mayıs’ta 18 yaşına giren Sinem Ç., 2 yıldır Ahmet B.’yle sevgiliydi.

Ailesi, genç kızı başka biriyle evlendirmek istedi. Durumu sevdiği gence anlatan ve yaşının küçük olduğunu söyleyen genç kız, her şeyi göze alarak Ahmet B.’yle kaçtı.

'Töre böyle gerektiriyor' deyip kardeşini öldürdü

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Erzurum’dan İstanbul’a gelen ve sevdiği kızı otogardan alan Ahmet B., onu Arnavutköy’deki ablasının evine yerleştirdi. Sinem’in ailesi, kaçak kızları için “töre gereği” ölüm kararı aldı.

‘SENİ DE GEBERTECEĞİZ’

Ağabeyleri ve enişteleri Erzurum’dan yola çıktı. Önce İzmir’e giden, buradan araç kiralayan İsmet ve Vedat Ç. ile enişteleri Bayram Ç. İstanbul’a geldi.

Kısa sürede kız kardeşlerinin izini bulan ağabeyler, eve gidip Sinem’i dışarıya çağırdı. İddiaya göre ağabeylerinden Vedat Ç., genç kızı tek kurşunla vurarak öldürdü. Saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

Hastaneye giden Ahmet B., genç kızın ağabeyleri tarafından arandı ve “Senin de sonun kardeşimiz gibi olacak bekle seni de geberteceğiz. O ölümü sen de tadacaksın” diye tehdit edildi.

‘NAMUSUMUZU TEMİZLEDİK’

Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarını kısa sürede tespit etti.

Aracın GPRS kayıtlarından yola çıkılarak zanlılar ağabey Vedat Ç. ile enişte Bayram Ç.’yi Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan her 2 zanlı da İstanbul’a gönderildi. Cinayet için İstanbul’a gelen diğer ağabey İsmet Ç.’nin ise arandığı bildirildi. İstanbul Asayiş Şubesi’ne getirilen zanlıların ilk ifadelerinde “Töremiz bunu gerektiriyordu, namusumuzu temizledik” dedikleri kaydedildi.

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