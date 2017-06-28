taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5195
EURO
4,0018
ALTIN
141,64
PETR
46,5600

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Adana'da Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı aile meclisi kararıyla öldüren 6 şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

28.06.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eşi uyuşturucu suçundan hapse giren 3 çocuk annesi Senem Barık ile eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş, birlikte yaşamaya başladı.

Senem Barık, bir restoranda çalışan Osman Can (35) ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra Senem Barık, Osman Can'dan ayrıldıktan sonra başka biriyle sevgili oldu.

EVE ERKEK ALIYORLAR İDDİASI

İddiaya göre bunu kendine yediremeyen Osman Can, Barık'ın ailesini defalarca arayarak, kızlarının kötü yolda olduğunu eve erkek aldıklarını söyledi.

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

ÖLÜM KARARI

Bunun üzerine Barık ailesi bir araya gelip aile meclisinde "Namusumuzu temizleyelim." diyerek Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı öldürmeye karar verdi.

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

TARLADA İNFAZ ETTİLER

10 Nisan'da merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Hikmet (65), Davut (40), Yahya (37), Savaş (30) ve Doğan Barık (19) 2 kadının yaşadığı evin kapısına geldi. Kadınların kapıyı açmaması üzerine Doğan Barık duvardan atlayarak eve girdi. Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı döven Doğan Barık, kadınları otomobile bindirdi. Doğan Barık, Barış Mahallesi çevresinde kadınları arabadan indirerek boş bir tarlaya götürdü. Senem Barık'a av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Doğan Barık, kaçmaya çalışan Zeliha Sevgilibaş'ı ise tüfekte fişek kalmadığı için dipçikle vurarak öldürdü. Cesetlerin bulunmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, daha sonra da Osman Can gözaltına alındı.

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

İfadesi alınan Doğan Barık, 2 kadını kendisinin öldürdüğünü kabul etti. Daha sonra ikinci kez ifade veren Doğan Barık, bu kez cinayetleri dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini, tüfeği kendisine vererek cinayetleri üstlenmesini istediğini söyledi. Hikmet Barık ise olay günü kardeşinin yanında olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Barık ailesinden 5 şüpheli hakkında 2 kişiyi töre saikiyle öldürme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, konut dokunulmazlığını ihlal ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ise 23'er yıla kadar, Osman Can hakkında ise azmettirme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi


Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

İlginizi Çekebilir
Bodrum'da izinsiz GSM hattı taşıma davasında karar çıktı
Ali Durna, GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle başlattığı hukuk savaşını kazandı.
'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eşini öldüren 60 yaşındaki kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
72 yaşında okuma yazmayı öğrendi
Huzurevinde yaşayan Fatma Karabacak, okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
Konya'da 83 yaşındaki kadın eşarpla asılı bulundu
İntihar ettiği sanılan 83 yaşındaki Ayşe Pamuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

311
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

68
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

30
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

38
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

16
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

98
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM