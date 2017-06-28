Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi

Eşi uyuşturucu suçundan hapse giren 3 çocuk annesi Senem Barık ile eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş, birlikte yaşamaya başladı.

Senem Barık, bir restoranda çalışan Osman Can (35) ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Bir süre sonra Senem Barık, Osman Can'dan ayrıldıktan sonra başka biriyle sevgili oldu.

EVE ERKEK ALIYORLAR İDDİASI

İddiaya göre bunu kendine yediremeyen Osman Can, Barık'ın ailesini defalarca arayarak, kızlarının kötü yolda olduğunu eve erkek aldıklarını söyledi.

ÖLÜM KARARI

Bunun üzerine Barık ailesi bir araya gelip aile meclisinde "Namusumuzu temizleyelim." diyerek Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı öldürmeye karar verdi.

TARLADA İNFAZ ETTİLER

10 Nisan'da merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Hikmet (65), Davut (40), Yahya (37), Savaş (30) ve Doğan Barık (19) 2 kadının yaşadığı evin kapısına geldi. Kadınların kapıyı açmaması üzerine Doğan Barık duvardan atlayarak eve girdi. Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı döven Doğan Barık, kadınları otomobile bindirdi. Doğan Barık, Barış Mahallesi çevresinde kadınları arabadan indirerek boş bir tarlaya götürdü. Senem Barık'a av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Doğan Barık, kaçmaya çalışan Zeliha Sevgilibaş'ı ise tüfekte fişek kalmadığı için dipçikle vurarak öldürdü. Cesetlerin bulunmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, daha sonra da Osman Can gözaltına alındı.

İfadesi alınan Doğan Barık, 2 kadını kendisinin öldürdüğünü kabul etti. Daha sonra ikinci kez ifade veren Doğan Barık, bu kez cinayetleri dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini, tüfeği kendisine vererek cinayetleri üstlenmesini istediğini söyledi. Hikmet Barık ise olay günü kardeşinin yanında olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Barık ailesinden 5 şüpheli hakkında 2 kişiyi töre saikiyle öldürme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, konut dokunulmazlığını ihlal ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ise 23'er yıla kadar, Osman Can hakkında ise azmettirme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



















