Törenler 26 yıldır onlardan soruluyor

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal Bayramlar Teknik Komitesi'nde görevli 55 yaşındaki Ali İstanbulluoğlu ve 50 yaşındaki eşi Derya İstanbulluoğlu, her ulusal bayramın hazırlığına aylar öncesinden başlıyor.

"Tören amiri" ve "tören şefi" çift, törende görev alacak kurumlar arasında koordinasyonu sağlıyor, okunacak şiirleri, çalacak müziği, sergilenecek halk oyunlarını belirliyor, prova ve törenlerde ekipleri yönlendiriyor.

Mesleğe başladığı 1986 yılından bu yana tören programlarının hazırlanmasında rol oynayan, 1991'de evlendikten sonra kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni eşiyle törenler hazırlayan Ali İstanbulluoğlu, 26 yıldır "tören amiri" olarak törene katılan kurumlar arasında koordinasyonu sağlıyor.

Eşi ise "tören şefi" olarak törenin temasına göre halk oyunlarının belirlenmesi, şiirlerin ve müziğin seçilmesi, dans koreografilerinin tasarlanması çalışmalarını yapıyor.

Ali İstanbulluoğlu yaptığı açıklamada, eşiyle üniversite yıllarında tanıştıklarını, kendisi son sınıftayken eşinin 1. sınıfa başladığını anlattı. Mesleğine İstanbul'da başlayan 31 yıllık öğretmen İstanbulluoğlu, ilk yıldan bu yana kutlama ve anma törenlerinin içinde yer aldığını söyledi.

İstanbulluoğlu, eşi de öğretmenliğe başladıktan sonra 1991'te evlenerek İzmir'in Beydağ ilçesinde görev aldıklarını belirterek "tören amirliği" görevinin bu ilçede başladığını, o yıldan beri eşiyle tören programlarını hazırlayıp koordine ettiklerini ifade etti.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK RAHAT ELEŞTİRİYORUZ"

Eşiyle aynı işte görev almanın avantajını yaşadıklarını vurgulayan İstanbulluoğlu, "Benim şansım törende görev alacağım kişiyle devamlı mülakat yapıyoruz. Birbirimizin hatasını çok çabuk kendi aramızda kapatıyoruz ve o iş de çok rahat çıkıyor. Birbirimizi çok rahat eleştiriyoruz. Ekibimizle de bu uyumu paylaşıyoruz." dedi.

"80 YAŞINDA DA BU İŞİ YAPABİLSEM"

Derya İstanbulluoğlu ise eşiyle hem aşkta hem işte anlaştıklarını söyledi. Kendisinin de törende görevli okulları belirleyerek onlar arasında koordinasyonu sağladığını ifade eden İstanbulluoğlu, tören öncesi evde de görüş alışverişi yapma şansı bulduklarını, tören yapılacağı zamanlarda geceleri uyuyamadıklarını anlattı.

Derya İstanbulluoğlu, "Mesela 28 Ekim akşamı sabaha kadar uyumuyoruz, perdeden havanın durumuna bakıyorum gece. O uyanmazsa ben uyanıyorum." dedi.

İstanbulluoğlu işini gururla yaptığını vurgulayarak "Bir ekip halinde yapıyoruz bu işi. Atatürk, cumhuriyet, bayrak sevgisine sahip bir ekip. Nasıl bırakacağız bu işi bilemiyorum, ölene kadar çalışma şansımız yok. Ama keşke 80 yaşında da bu işi yapabilsem." değerlendirmesini yaptı.