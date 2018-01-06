Toronto Pearson Havalimanı’nda iki uçak çarpıştı

Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto Pearson Havalimanı’nda çarpışan 2 uçağın yolcuları tahliye edildi.

PİSTTE İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Kazada yaralanan olmadığı belirtildi. Meksika’nın Cancun kentinden gelen ve 168 yolcusu bulunan Westjet Airlines’a ait uçak, havalimanından ayrılmakta olan Sunwing Airlines’a ait uçağa çarptı. Yolcular hemen tahliye edilirken kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Çarpışma sonucu ise küçük çaplı yangın meydana geldi.

KAZA SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Westjet yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle yolcuların tahliye edildiğini hazır bulunan ilk yardım ekibinin olaya müdahale ettiğini açıkladı. Sunwing ise, uçakta yolcu veya mürettebat bulunmadığını, uçağın havayolu şirketinin yer hizmetleri sağlayıcısı tarafından çekildiğini belirtti.

Öte yandan Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazanın araştırıldığını belirtti.